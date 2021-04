Owen Wilson tra i protagonisti del film Paint (Di sabato 17 aprile 2021) L'attore Owen Wilson sarà uno dei protagonisti del film Paint, un progetto scritto e diretto da Brit McAdams. Owen Wilson sarà uno dei protagonisti del film Paint, un progetto che verrà diretto da Brit McAdams e che ha fatto parte della famosa The Blacklist alcuni anni fa. L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo del progetto che verrà realizzato grazie al sostegno di Silver Lining Entertainment. I protagonisti di Paint saranno, oltre a Owen Wilson, anche Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey, Ciara Renée, Lusia Strus e Stephen Rotto. Brit McAdams ha firmato anche la sceneggiatura del film che racconta la storia di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021) L'attoresarà uno deidel, un progetto scritto e diretto da Brit McAdams.sarà uno deidel, un progetto che verrà diretto da Brit McAdams e che ha fatto parte della famosa The Blacklist alcuni anni fa. L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo del progetto che verrà realizzato grazie al sostegno di Silver Lining Entertainment. Idisaranno, oltre a, anche Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey, Ciara Renée, Lusia Strus e Stephen Rotto. Brit McAdams ha firmato anche la sceneggiatura delche racconta la storia di ...

