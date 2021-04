Otto e Mezzo, il prof. Galli contro le riaperture di Draghi. Lilli Gruber: «La vedo disperato» – Video (Di sabato 17 aprile 2021) Otto e Mezzo, prof Massimo Galli, Lilli Gruber Lo sguardo perplesso, per un attimo corrucciato. Con l’espressione di chi non è per nulla d’accordo. Le aperture annunciate dal premier Draghi non hanno convinto il professor Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, che ieri sera a Otto e Mezzo ha ribadito in ogni modo la propria linea rigorista (e pessimista). Il manifesto disappunto dell’infettivologo non è sfuggito alla conduttrice Lilli Gruber, che lo ha incalzato. “professor Galli, la vedo disperato” ha commentato la giornalista, dopo che al primario del Sacco era stato fatto notare ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 aprile 2021)MassimoLo sguardo perplesso, per un attimo corrucciato. Con l’espressione di chi non è per nulla d’accordo. Le aperture annunciate dal premiernon hanno convinto ilessor Massimo, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, che ieri sera aha ribadito in ogni modo la propria linea rigorista (e pessimista). Il manifesto disappunto dell’infettivologo non è sfuggito alla conduttrice, che lo ha incalzato. “essor, la” ha commentato la giornalista, dopo che al primario del Sacco era stato fatto notare ...

