Osnabruck-Fortuna Dusseldorf domenica | ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 17 aprile 2021) Tre squadre di 2. Bundesliga sono in quarantena ma questa partita si dovrebbe giocare. È chiaro che l’Osnabrück ha urgente bisogno di punti per evitare retrocessione. La squadra di Markus Feldhoff è attualmente al terzultimo posto, e quindi andrebbe allo spareggio, ma ha solo un punto in più del Sandhausen, che però ha giocato una InfoBetting: Scommesse Sportive e