Oscar 2021, come sarà la cerimonia

Gli Oscar 2021 sono sempre più vicini. Nonostante la 93°edizione degli Academy Awards sia stata posticipata, come tutte le altre cerimonie di premiazione, a causa della pandemia, il conto alla rovescia sta quasi per scadere, con la notte più importante dell'anno per il cinema fissata per il 25 aprile (due mesi dopo la data inizialmente prevista del 28 febbraio). Ma il posticipo sul calendario non è l'unica particolarità degli Oscar 2021, che saranno davvero un'edizione unica. 

Oscar 2021, un'edizione ibrida 

Al contrario dei Golden Globe, la notte degli Oscar 2021 non sarà completamente virtuale, nel senso che i collegamenti via Zoom non ci saranno – con la probabile eccezione di chi si trova all'estero.

Oscar 2021, come sarà la cerimonia Dove, come e chi ci sarà nella notte degli Oscar 2021? Ecco tutto quello che si sa sulla 93°edizione degli Academy Awards ...

