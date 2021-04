Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 17/04/2021 (Di sabato 17 aprile 2021) In questo momento hai ottime prospettive finanziarie, perché l’assertivo Marte si trova nel tuo settore del reddito lavorativo e indica che possiedi l’ambizione necessaria per migliorare le tue entrate. Oggi Marte formerà uno splendido angolo con l’espansivo Giove nel tuo settore della carriera. Più svilupperai e monetizzerai le tue capacità di comunicazione, di marketing o di vendita in maniera originale, più risultati otterrai. Se lavori in proprio, questo è anche un ottimo momento per lanciare un nuovo prodotto o un nuovo servizio. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 17 aprile 2021) In questo momento hai ottime prospettive finanziarie, perché l’assertivo Marte si trova nel tuo settore del reddito lavorativo e indica che possiedi l’ambizione necessaria per migliorare le tue entrate. Oggi Marte formerà uno splendido angolo con l’espansivo Giove nel tuo settore della carriera. Più svilupperai e monetizzerai le tue capacità di comunicazione, di marketing o di vendita in maniera originale, più risultati otterrai. Se lavori in proprio, questo è anche un ottimo momento per lanciare un nuovo prodotto o un nuovo servizio. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

