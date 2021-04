Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 17/04/2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Se stai negoziando i termini di un accordo con un socio, un cliente o chiunque altro, oggi probabilmente farai rapidi progressi. La tua controparte proverà a porre le sue condizioni, ma non lo farà in maniera indisponente: sembra interessata a trovare un accordo vantaggioso per tutti. Visto che sembrate entrambi pronti a portare avanti la vostra alleanza, dovreste essere in grado di concludere rapidamente la trattativa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 17 aprile 2021) Se stai negoziando i termini di un accordo con un socio, un cliente o chiunque altro, oggi probabilmente farai rapidi progressi. La tua controparte proverà a porre le sue condizioni, ma non lo farà in maniera indisponente: sembra interessata a trovare un accordo vantaggioso per tutti. Visto che sembrate entrambi pronti a portare avanti la vostra alleanza, dovreste essere in grado di concludere rapidamente la trattativa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

