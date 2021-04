Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 17/04/2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Probabilmente sei affamata di conoscenza, e oggi potresti essere ricompensata se deciderai di espandere i tuoi orizzonti seguendo un corso avanzato su un argomento che ti interessa. È anche possibile che un mentore ti aiuti a portare avanti un obiettivo personale. Forse tutto ciò di cui hai bisogno è un po’ di fiducia in te stessa, e se così fosse, questa persona te ne fornirà in abbondanza. Non c’è spazio per il fallimento quando si ha tutto il tuo entusiasmo. La tua forza intellettuale e fisica ora è veramente notevole. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 17 aprile 2021) Probabilmente sei affamata di conoscenza, e oggi potresti essere ricompensata se deciderai di espandere i tuoi orizzonti seguendo un corso avanzato su un argomento che ti interessa. È anche possibile che un mentore ti aiuti a portare avanti un obiettivo personale. Forse tutto ciò di cui hai bisogno è un po’ di fiducia in te stessa, e se così fosse, questa persona te ne fornirà in abbondanza. Non c’è spazio per il fallimento quando si ha tutto il tuo entusiasmo. La tua forza intellettuale e fisica ora è veramente notevole. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

