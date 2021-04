Open day vaccini | dalla Ugl di Catania parte la richiesta alla Regione di estensione immediata alla categoria degli under sessanta “Dare subito possibilità a chi vuole AstraZeneca”

(Di sabato 17 aprile 2021) “Estendere l’day in corso della campagna vaccinale anche agli.” A lanciare la proposta è la Ugl dicon il suo segretario territoriale Giovanni Musumeciluce dei dati che, tra ieri e oggi, sono giunti in relazione all’iniziativa lanciatasiciliana. “A quanto pare sono ancora poche le dosi di ... L'articolo UGL SICILIA.

A Palermo oggiAstraZeneca con una folla dai 60 ai 79 anni a vaccinarsi senza prenotazione. L'iniziativa andrà avanti fino a domenica. Resta la questione di Johnson&Johnson, il vaccino ...Sono state 28.843 le dosi di vaccino somministrate in Sicilia solo nella giornata di ieri, nell ambito dell iniziativa Astrazeneca, attivata parallelamente alla campagna vaccinale gi in corso; 11.263 nei centri vaccinali, 10.377 negli hub; 1.201 da punti vaccinali. Analizzando la tipologia dei vaccini somministrata, con ...Sono stati 1.377 i cittadini di età compresa tra 60 e 79 anni, pazienti non fragili, che hanno aderito ieri alla campagna 'open day' e che hanno avuto ...Sono stati 1.377 i cittadini di età compresa tra 60 e 79 anni, pazienti non fragili, che hanno aderito ieri alla campagna open day e che hanno avuto somministrato dosi di AstraZeneca nei punti vaccina ...