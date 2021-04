**Open Arms: Salvini, 'spero di incontrare giudici senza pregiudizi politici'** (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Nei prossimi mesi penso che gli italiani potranno assistere a chi interpreta la giustizia alla Palamara, ovverosia 'Salvini ha ragione ma bisogna processarlo' e i tanti uomini di legge che sono davvero liberi e indipendenti. E conto di incontrare alcuni di questi sulla mia strada. Qualcuno che non abbia pregiudizi politici". Lo ha detto Matteo Salvini dopo il rinvio a giudizio. "Sul banco degli imputati dovrebbero esserci qualcuno che gioca sulla pelle degli esseri umani. Se qualcuno gira non per sei giorni ma per 13 giorni per il Mediterraneo in attesa di raccogliere altri migranti, quando il porto italiano più vicino dista due giorni chi gioca sulla pelle di questi ragazza? Al processo emergeranno delle verità", dice. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Nei prossimi mesi penso che gli italiani potranno assistere a chi interpreta la giustizia alla Palamara, ovverosia 'ha ragione ma bisogna processarlo' e i tanti uomini di legge che sono davvero liberi e indipendenti. E conto dialcuni di questi sulla mia strada. Qualcuno che non abbia". Lo ha detto Matteodopo il rinvio a giudizio. "Sul banco degli imputati dovrebbero esserci qualcuno che gioca sulla pelle degli esseri umani. Se qualcuno gira non per sei giorni ma per 13 giorni per il Mediterraneo in attesa di raccogliere altri migranti, quando il porto italiano più vicino dista due giorni chi gioca sulla pelle di questi ragazza? Al processo emergeranno delle verità", dice.

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - cesarebrogi1 : RT @paoloangeloRF: Caso Open Arms, Salvini rinviato a giudizio a Palermo - La Stampa - Mania48Mania53 : RT @Luca_Mussati: Domanda tecnica sul sequestratore Salvini: chi impediva alla nave ONG di Open Arms di salpare per la Spagna? -