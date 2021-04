Open Arms, Salvini: “Rinvio a giudizio? Decisione dal sapore politico. Del resto lo ha scritto Palamara che ‘Salvini ha ragione ma va fermato'” (Di sabato 17 aprile 2021) “Io sono ancora contento per aver dissequestrato milioni di italiani con la scelta di ieri che da settimana prossima potranno tornare alla vita normale”. Inizia così il commento del segretario della Lega Matteo Salvini dopo il Rinvio a giudizio nel processo Open Arms, poi entra nel merito: “Ridicola solo l’idea che io sono un sequestratore. Commenti? Lo ha scritto Palamara, io penso che nei prossimi gli italiani potranno assistere a chi interpreta la giustizia alla Palamara ossia Salvini ha ragione però bisogna fermarlo e processarlo, e i tanti uomini di legge che sono liberi e indipendenti. Conto di incontrare alcuni di questi sulla mia strada, qualcuno che non abbia pregiudizi politici”. E poi ribadisce: “Ho fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) “Io sono ancora contento per aver dissequestrato milioni di italiani con la scelta di ieri che da settimana prossima potranno tornare alla vita normale”. Inizia così il commento del segretario della Lega Matteodopo ilnel processo, poi entra nel merito: “Ridicola solo l’idea che io sono un sequestratore. Commenti? Lo ha, io penso che nei prossimi gli italiani potranno assistere a chi interpreta la giustizia allaossiahaperò bisogna fermarlo e processarlo, e i tanti uomini di legge che sono liberi e indipendenti. Conto di incontrare alcuni di questi sulla mia strada, qualcuno che non abbia pregiudizi politici”. E poi ribadisce: “Ho fatto ...

