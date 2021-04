Open Arms, Salvini nell'aula bunker a Palermo: "Ho rispettato la legge" (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Matteo Salvini è arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è prevista l'udienza preliminare per decidere se l'ex ministro degli Interni dovrà essere processato per la vicenda della nave Open Arms. Per la procura Salvini è responsabile di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. La zona attorno all'aula bunker appare blindata, le strade transennate, ed è massiccia la presenza di furgoni blindati di polizia e carabinieri. "Con Giulia Bongiorno, pronto all'udienza in tribunale, accusato di 'sequestro di persona'. Grazie per i tanti i messaggi, la vostra vicinanza vale tutto", ha scritto Salvini su Twitter. "Avanti a testa alta, convinto di avere da ministro servito l'Italia nel ... Leggi su agi (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Matteoè arrivato all'del carcere Ucciardone didove è prevista l'udienza preliminare per decidere se l'ex ministro degli Interni dovrà essere processato per la vicenda della nave. Per la procuraè responsabile di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. La zona attorno all'appare blindata, le strade transennate, ed è massiccia la presenza di furgoni blindati di polizia e carabinieri. "Con Giulia Bongiorno, pronto all'udienza in tribunale, accusato di 'sequestro di persona'. Grazie per i tanti i messaggi, la vostra vicinanza vale tutto", ha scrittosu Twitter. "Avanti a testa alta, convinto di avere da ministro servito l'Italia nel ...

Advertising

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - dariolodi2 : @pdnetwork @EnricoLetta Incontrare i rappresentanti delle categorie in ginocchio? Ma no, per il segretario del Pd l… - ItalicaTestudo : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI A #PALERMO PER'DIFENDERSI'DAGLI AMICHETTI DI #LETTA. QUELLI DELL'#OPENARMS Tanto carucci. E il #segretarioPd… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Salvini e l’affondo a Meloni: “È servito stare al governo, noi da qui otteniamo qualcosa” " Vorrei far notare che noi siamo al governo e otteniamo qualcosa. Come la ripartenza e, tanto per dire, il decreto di 40 miliardi, tutto destinato alle imprese. Fossimo stati all'opposizione del gove ...

Open Arms, Salvini torna a Palermo: «Grazie per la vicinanza, a testa alta» Il leader della Lega oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio twitta prima di entrare in tribunale ...

" Vorrei far notare che noi siamo al governo e otteniamo qualcosa. Come la ripartenza e, tanto per dire, il decreto di 40 miliardi, tutto destinato alle imprese. Fossimo stati all'opposizione del gove ...Il leader della Lega oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio twitta prima di entrare in tribunale ...