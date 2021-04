Open Arms, Salvini fa la vittima e cita a sproposito la Costituzione (Di sabato 17 aprile 2021) Fa la vittima come sempre gli è riuscito bene e per nascondere quelle che potrebbero essere le sue colpe nell'affaire Open Arms si trincera dietro una lettura sbilenca della Costituzione, in un ... Leggi su globalist (Di sabato 17 aprile 2021) Fa lacome sempre gli è riuscito bene e per nascondere quelle che potrebbero essere le sue colpe nell'affairesi trincera dietro una lettura sbilenca della, in un ...

