Open Arms | Salvini a processo Meloni | Scioccante | Tajani | Perché solo lui?

(Di sabato 17 aprile 2021) Matteogrida al "politico", l'accusa è sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso della nave della Ong, che nell'agosto 2019 con 147 migranti a bordo fu costretta in mare per la mancata assegnazione di un porto sicuro

Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, alla nave della ong catalana, con 147 ...Il comandante di Open Arms ha rifiutato di sbarcare migranti a Malta, ha rifiutato numerosi aiuti da altri natanti, ha rifiutato di essere scortato in qualsiasi porto spagnolo. Eppure qui l'imputato ...PALERMO (ITALPRESS) – "Quello che si è deciso in quest'aula ha un sapore politico più che giudiziario". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Palermo dopo il ri ...