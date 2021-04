Open Arms. Salvini a Palermo:"Ho servito l'Italia nel rispetto della legge (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi la parola alla difesa. Poi il gup dovrebbe decidere se accogliere la richiesta dei pm di rinviare a giudizio l'ex ministro dell'Interno o il non luogo a procedere. Blindata la zona attorno all'aula bunker del carcere Ucciardone. Una settimana fa a Catania l'udienza per il caso Gregoretti dove il pm ha chiesto il non luogo a procedere Leggi su rainews (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi la parola alla difesa. Poi il gup dovrebbe decidere se accogliere la richiesta dei pm di rinviare a giudizio l'ex ministro dell'Interno o il non luogo a procedere. Blindata la zona attorno all'aula bunker del carcere Ucciardone. Una settimana fa a Catania l'udienza per il caso Gregoretti dove il pm ha chiesto il non luogo a procedere

Advertising

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - dayflyer : RT @LegaSalvini: ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allora vanno… - edistintivo : RT @Storace: #Salvini ancora di fronte ai #giudici. Oggi a #Palermo per aver difeso i confini nazionali. Il caso incredibile della #Ong #… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Open Arms, Salvini in udienza a Palermo: "Ho servito l'Italia" Matteo Salvini apre via Twitter la mattinata che lo vede protagonista a Palermo dell'udienza sul caso della Open Arms. Il gip Lorenzo Jannelli è chiamato a decidere se processare l'ex ministro dell'...

Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio ...all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere all'udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Open Arms. ...

Open Arms, Salvini torna a Palermo: «Grazie per la vicinanza, a testa alta» Il leader della Lega oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio twitta prima di entrare in tribunale ...

Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere all'udienza preliminare che lo vede imputato per se ...

Matteo Salvini apre via Twitter la mattinata che lo vede protagonista a Palermo dell'udienza sul caso della. Il gip Lorenzo Jannelli è chiamato a decidere se processare l'ex ministro dell'......all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere all'udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave. ...Il leader della Lega oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio twitta prima di entrare in tribunale ...Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere all'udienza preliminare che lo vede imputato per se ...