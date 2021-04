Open arms: presidio attivisti Sinistra davanti aula bunker (Di sabato 17 aprile 2021) Un gruppetto di attivisti e militanti dell'area di Sinistra si è riunito in sit - in davanti all'ingresso dell'aula bunker del carcere Ucciardone, dove è in corso l'udienza preliminare del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Un gruppetto die militanti dell'area disi è riunito in sit - inall'ingresso dell'del carcere Ucciardone, dove è in corso l'udienza preliminare del ...

Advertising

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - hampelotto2 : RT @horusarcadia: Ma se io per andare da una regione all'altra mi faccio traghettare dalla Carola Rackete su Open Arms.. che dite?… - mrmnft : RT @Libero_official: Processo #OpenArms a Palermo, l'avvocato #Bongiorno legge il diario di bordo della ong spagnola per scagionare #Salvin… -