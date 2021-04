Open Arms | Pasquali Pli | ‘rinvio a giudizio Salvini non è da Paese democratico’

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Essere messi sotto processo per aver svolto un’azione di governo, coerente con un programma elettorale, non è dademocratico.” Così Francesco, vicepresidente del Pli (Partito liberale italiano), commenta il rinvio adel leader della Lega Matteo. L'articolo CalcioWeb.

Il rinvio a giudizio del leader della Lega, Matteo Salvini, deciso ieri dal gup di Palermo, Lorenzo Jannelli per il casoè un macigno che contribuirà ad avvelenare il clima politico e ad inasprire le tensioni, finora latenti, tra il fronte giallorosso e i partiti di centrodestra. La tregua, faticosamente ...Battaglia anche sul ddl Zan di Giacomo Salvini Caso"Ha sequestrato 147 migranti" Matteo Salvini sarà processato Palermo. Il leader della Lega attacca i giudici: "Decisione politica, citerò ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Essere messi sotto processo per aver svolto un'azione di governo, coerente con un programma elettorale, non è da Paese democratico." Così Francesco Pasquali, vicepresident ...Rinvio a giudizio per Matteo Salvini sul caso della nave Open Arms. Vuol dire che andrà a processo. «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Articolo ...