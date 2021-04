Open Arms: Oscar Camps, ‘Letta ha chiesto scusa a Salvini per la felpa? Sono politici…’ (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Enrico Letta ha chiesto scusa a Salvini per avere indossato la felpa di Open Arms? Mi spiace… Sono politici…”. Lo ha detto all’Adnkronos Oscar Camps, armatore della Open Arms, che nei giorni scorsi è andato a trovare il segretario del Pd Enrico Letta che ha indossato la felpa della ong spagnola. Ma all’indomani, davanti alle rimostranze di Salvini, Enrico Letta, come ha riferito il leader della Lega, avrebbe chiesto scusa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Enrico Letta haper avere indossato ladi? Mi spiace…politici…”. Lo ha detto all’Adnkronos, armatore della, che nei giorni scorsi è andato a trovare il segretario del Pd Enrico Letta che ha indossato ladella ong spagnola. Ma all’indomani, davanti alle rimostranze di, Enrico Letta, come ha riferito il leader della Lega, avrebbe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

