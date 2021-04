Open Arms, Matteo Salvini va a processo (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo per il caso Open Arms. Il processo comincerà il 15 settembre. L’arringa difensiva della Bongiorno. “La nostra memoria è di 110 pagine perché nelle ricostruzioni ci sono numerosi errori. Il divieto di ingresso in acque territoriali fu firmato da Salvini, Trenta e Toninelli ma qui c’è solo l’ex ministro dell’interno”. Questo, secondo quanto si apprende, l’incipit dell’arringa pronunciata dall’avvocata Giulia Bongiorno all’udienza preliminare del procedimento relativo al caso Open Arms, in corso nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, in cui si deciderà l’eventuale rinvio a giudizio del senatore della Lega. “Salvini è stato ritenuto colpevole di tutto - ancora il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021)è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo per il caso. Ilcomincerà il 15 settembre. L’arringa difensiva della Bongiorno. “La nostra memoria è di 110 pagine perché nelle ricostruzioni ci sono numerosi errori. Il divieto di ingresso in acque territoriali fu firmato da, Trenta e Toninelli ma qui c’è solo l’ex ministro dell’interno”. Questo, secondo quanto si apprende, l’incipit dell’arringa pronunciata dall’avvocata Giulia Bongiorno all’udienza preliminare del procedimento relativo al caso, in corso nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, in cui si deciderà l’eventuale rinvio a giudizio del senatore della Lega. “è stato ritenuto colpevole di tutto - ancora il ...

