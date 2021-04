Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio. Lui si difende citando l’articolo 52 della Costituzione (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini a processo. Il leader della Laga Nord è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo Lorenzo Jannelli e dovrà rispondere di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito alla nave della ong catalana Open Arms, con a bordo 147 migranti soccorsi in mare, di attraccare a Lampedusa. Allora Matteo Salvini era ministro degli Interni del Governo Conte I e il natante rimase per giorni con i profughi davanti alle coste dell’isola. La prima udienza del processo è stata contestualmente fissata per il 15 settembre presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo. La risposta di Salvini: “Ho difeso la Patria” Naturalmente non si è fatto attendere il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 aprile 2021)a processo. Il leaderLaga Nord è statodal gup di Palermo Lorenzo Jannelli e dovrà rispondere di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito alla naveong catalana, con a bordo 147 migranti soccorsi in mare, di attraccare a Lampedusa. Alloraera ministro degli Interni del Governo Conte I e il natante rimase per giorni con i profughi davanti alle coste dell’isola. La prima udienza del processo è stata contestualmente fissata per il 15 settembre presso la seconda sezione penale del Tribunale di Palermo. La risposta di: “Ho difeso la Patria” Naturalmente non si è fatto attendere il ...

