Open Arms: Lupi, 'tribunali che contestano scelte politiche precedente gravissimo' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "E' incredibile che si usino i tribunali per contestare scelte politiche, oltretutto creando un precedente gravissimo e pericolosissimo che deve preoccupare tutti, politica e istituzioni. Questo intervento a gamba tesa con uso della giustizia per contrastare un avversario politico è un errore enorme. Esprimiamo naturalmente solidarietà a Salvini, ma dovrebbero esprimerla tutte le forza politiche con determinazione". Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "E' incredibile che si usino iper contestare, oltretutto creando une pericolosissimo che deve preoccupare tutti, politica e istituzioni. Questo intervento a gamba tesa con uso della giustizia per contrastare un avversario politico è un errore enorme. Esprimiamo naturalmente solidarietà a Salvini, ma dovrebbero esprimerla tutte le forzacon determinazione". Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - RcCamera : RT @borghi_claudio: La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per aver… - GeMa7799 : 7 giorni fa, nel processo Gregoretti, per lo stesso reato contestato e con una dinamica dei fatti praticamente iden… -