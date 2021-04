Open Arms, la Bongiorno difende in aula Salvini: «La Ong andava alla ricerca dei migranti» (Di sabato 17 aprile 2021) È attesa per oggi dopo le 15 la decisione del Gup sul rinvio a giudizio o sul non luogo a procedere per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio in relazione al caso Open Arms del 2019. La nave aveva a bordo 147 migranti. Il leader della Lega, presente nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, è difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno, il cui intervento, durato circa tre ore, è stato l’ultimo atto prima della decisione del Gup. All’udienza ha presenziato anche il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, ricevuto pochi giorni fa da Enrico Letta. Salvini: «Ho servito l’Italia e rispettato la legge» «Con Giulia Bongiorno, pronto all’udienza in tribunale, accusato di “sequestro di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021) È attesa per oggi dopo le 15 la decisione del Gup sul rinvio a giudizio o sul non luogo a procedere per Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio in relazione al casodel 2019. La nave aveva a bordo 147. Il leader della Lega, presente nell’bunker del carcere Ucciardone di Palermo, è difeso dall’avvocato Giulia, il cui intervento, durato circa tre ore, è stato l’ultimo atto prima della decisione del Gup. All’udienza ha presenziato anche il fondatore di, Oscar Camps, ricevuto pochi giorni fa da Enrico Letta.: «Ho servito l’Italia e rispettato la legge» «Con Giulia, pronto all’udienza in tribunale, accusato di “sequestro di ...

