Open Arms: Cecchetti (Lega), ‘Salvini ha difeso la patria’ (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Sono senza parole. Matteo Salvini va a a processo a Palermo solo per aver fatto rispettare le nostre leggi vigenti in materia di immigrazione, per aver fatto il suo dovere da ministro degli Interni, per aver applicato l’articolo 52 della Costituzione che impone a ogni cittadino italiano il dovere di difendere la propria patria. Dovere non diritto”. Così Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega per Salvini Premier alla camera dei deputati, commentando il rinvio a giudizio del leader della Lega per la vicenda Open Arms. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Sono senza parole. Matteo Salvini va a a processo a Palermo solo per aver fatto rispettare le nostre leggi vigenti in materia di immigrazione, per aver fatto il suo dovere da ministro degli Interni, per aver applicato l’articolo 52 della Costituzione che impone a ogni cittadino italiano il dovere di difendere la propria patria. Dovere non diritto”. Così Fabrizio, vice capogruppo dellaper Salvini Premier alla camera dei deputati, commentando il rinvio a giudizio del leader dellaper la vicenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - fattoquotidiano : Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena… - estjpa59 : RT @Tg3web: Si conclude con il rinvio a giudizio di Matteo Salvini l'udienza sul caso Open Arms, che vede l'ex ministro dell'Interno accusa… - serebellardinel : L'avvocato #Buongiorno ottiene per #Salvini rinvio a giudizio a Settembre per caso #OpenArms!! Difendere la Patria… -