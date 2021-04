Open Arms, Casarini: “Rinvio a giudizio Salvini buona notizia” (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il Rinvio a giudizio di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una “decisione importante. Finalmente ci sarà un processo contro chi ha usato immunità e privilegi in passato per tentare di coprire le proprie responsabilità, che sono gravissime”. Lo dice all’Adnkronos Luca Casarini, capo missione di Mediterranea e indagato dalla Procura di Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commentando il Rinvio a giudizio di Matteo Salvini per Open Arms. “Ed è importante anche che chi abusa del suo potere per fare del male ad altri esseri umani che come unica colpa hanno quella di essere poveri e senza potere, finisca oggi sul banco degli imputati”, aggiunge. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Ildi Matteonel casoè una “decisione importante. Finalmente ci sarà un processo contro chi ha usato immunità e privilegi in passato per tentare di coprire le proprie responsabilità, che sono gravissime”. Lo dice all’Adnkronos Luca, capo missione di Mediterranea e indagato dalla Procura di Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commentando ildi Matteoper. “Ed è importante anche che chi abusa del suo potere per fare del male ad altri esseri umani che come unica colpa hanno quella di essere poveri e senza potere, finisca oggi sul banco degli imputati”, aggiunge. L'articolo ...

