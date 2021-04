Open Arms, Camps: “Precedente storico contro politiche di chiusura dell’Ue” (Di sabato 17 aprile 2021) PALERMO – “Per Open Arms si tratta di un precedente storico contro le politiche di chiusura dell’Ue. Non sappiamo quale sarà la sentenza finale ma di sicuro sarà un procedimento complesso anche a livello tecnico, siamo fiduciosi che tutte le procedure saranno chiare e trasparenti”. Lo ha detto il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, nel corso di una conferenza stampa in remoto, commentando il rivio a giudizio del senatore della Lega Matteo Salvini. Oggi Camps era nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo, dove si è tenuta l’udienza preliminare del procedimento relativo al caso che vede Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio. Leggi su dire (Di sabato 17 aprile 2021) PALERMO – “Per Open Arms si tratta di un precedente storico contro le politiche di chiusura dell’Ue. Non sappiamo quale sarà la sentenza finale ma di sicuro sarà un procedimento complesso anche a livello tecnico, siamo fiduciosi che tutte le procedure saranno chiare e trasparenti”. Lo ha detto il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, nel corso di una conferenza stampa in remoto, commentando il rivio a giudizio del senatore della Lega Matteo Salvini. Oggi Camps era nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo, dove si è tenuta l’udienza preliminare del procedimento relativo al caso che vede Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio.

