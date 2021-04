Open Arms: Calderoli, ‘male processo, bene che emerga ruolo premier e ministri’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È veramente triste, in termini di giustizia, vedere una richiesta di archiviazione da parte del Procuratore a Catania e vedere a Palermo, per fatti sostanzialmente identici, un rinvio a giudizio. Mi spiace per Salvini perché un processo non lo si augura mai a nessuno, ma tanto di cappello per averci messo la faccia sia a Catania che a Palermo e soprattutto per aver rivendicato il suo agire giusto e corretto da ministro degli Interni nella difesa dei confini”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È veramente triste, in termini di giustizia, vedere una richiesta di archiviazione da parte del Procuratore a Catania e vedere a Palermo, per fatti sostanzialmente identici, un rinvio a giudizio. Mi spiace per Salvini perché unnon lo si augura mai a nessuno, ma tanto di cappello per averci messo la faccia sia a Catania che a Palermo e soprattutto per aver rivendicato il suo agire giusto e corretto da ministro degli Interni nella difesa dei confini”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto, vicepresidente del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

