Open Arms: Bongiorno, 'chiameremo a testimoniare Conte e Di Maio' (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "chiameremo sicuramente il Presidente Conte, ma anche Toninelli che è stato no dei grandi protagonisti, e poi Di Maio. E' inutile negare che c'è una valutazione politica della questione". Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno parlando del processo a carico di Matteo Salvini per sequestro di persona. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "sicuramente il Presidente, ma anche Toninelli che è stato no dei grandi protagonisti, e poi Di. E' inutile negare che c'è una valutazione politica della questione". Lo ha detto l'avvocata Giuliaparlando del processo a carico di Matteo Salvini per sequestro di persona.

