Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

oggi, sabato 17 aprile, andrà in scena il big match tra l'AX Armani Exchange Milano e la Virtus Segafredo Bologna, partita valida per il ventottesimo turno della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. Grande attesa per la sfida di questa sera al Mediolanum Forum d'Assago dove si sfideranno l'AX Armani Exchange Milano e la Virtus Segafredo Bologna in quella che, classifica attuale alla mano, potrebbe verosimilmente essere la prossima semifinale della Serie A di basket. In campo le due big del nostro campionato, che però arrivano a questo appuntamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Milano Basket, Eurolega: MVP, miglior coach, quintetto ideale della regular season. I voti di Eurosport L altro è Kyle Hines , il pivot di neanche 2 metri dell Olimpia Milano che, al netto dei 34 anni, è quanto di più moderno si possa volere per la sua incredibile capacità di ruotare, di cambiare sugli ...

Domani le azzurrine ospitano Montecchio per il recupero della quarta giornata della Pool Salvezza Alle ore 17 le azzurrine scenderanno in campo sul taraflex del Centro Federale Pavesi di Milano per ... ore 17.00 (4ª giornata di ritorno) Itas Città Fiera Martignacco - Exacer Montale Olimpia Teodora ...

Basket, l'Olimpia Milano può qualificarsi per la Final Four di Eurolega? 5 ragioni per sperare Col Bamberg arrivò nella Top 16, ma di fronte ha un Ettore Messina che la coppa europea l’ha addirittura vinta quattro volte. E se Andrea Trinchieri è sicuramente un astro nascente ormai diventato cer ...

