Oggi è un altro giorno, Paola Barale parla di lei e di una famosa attrice " Tra noi colpo di fulmine.." (Di sabato 17 aprile 2021) Nella giornata di ieri venerdì 16 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ovvero il programma condotto da Serena Bortone che va in onda su Rai 1. Tra gli ospiti in studio c'è stata proprio lei, la nota showgirl Paola Barale, la quale si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni e confessioni piuttosto interessanti. Sembra che la Barale abbia parlato dell'attrice Paola Quattrini, confessando che tra loro c'è un'amicizia davvero speciale. Ma cosa avrà voluto intendere? Paola Barale a Oggi è un altro giorno, la confessione della showgirl "L'amicizia a volte è come l'amore, scatta qualcosa". Queste le parole della ...

