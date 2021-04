Nuovo attacco temporalesco | ecco fino a quando dura

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 aprile 2021) Nuova fase di maltempo nel weekend, che continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana. Sembra non finire più questa situazione poco consona alla primavera, anche se a dire il vero la caratteristica di questa stagione è proprio la sua imprevedibilità e instabilità atmosferica. Il team de iLMeteo.it informa che, dopo un sabato in gran parte soleggiato a parte alcuni temporali in Sardegna e dei piovaschi al Sud, domenica 18 aprile il tempo continuerà a rimanere instabile in Sardegna e inizialmente asciutto sul resto delle regioni (eccetto sul Lazio). Nel pomeriggio una nuova ondata di temporali accompagnati anche da locali grandinate, interesserà le regioni centrali e molte province del Meridione. In questo contesto le temperature, dopo il breve sussulto verso l’alto di sabato, subiranno uncrollo di 3-5°C dove il tempo sarà perturbato. Al Nord alcune ...