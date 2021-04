Nuoto | Pellegrini | “Il ritiro non mi spaventa | i 200 a Tokyo saranno molto tirati”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Federicaha rilasciato una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, toccando vari temi tra cui le Olimpiadi di: “Dovrò arrivare preparata per sostenere tre sessioni al 100%. Mi aspetto che i 200 siano tra le gare più combattute di sempre. In questa stagione tutto è stato complicato, perciò è stato davvero bello qualificarmi per i Giochi. Non era facile tornare sui miei ritmi, quel pianto è stato liberatorio. In acqua sto bene e mi diverto – ha proseguito la campionessa – Ovviamente fatico di più, ma ho una coscienza atletica che non ho mai avuto, neppure a 20 anni. Dopo le Olimpiadi non ho nulla in programma, provo a godermi il tutto finché ne ho la possibilità. E’ un po’ angosciante pensare che ogni gara potrebbe essere l’ultima. Sto provando a gestire la situazione. Ilsarà una cosa positiva, i ...