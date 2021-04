Nuoto: Barelli, 'solo piscine 15 maggio? Come dire andare al mare ad agosto, sono preoccupato' (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Barelli Orizzonte senza fine In tribuna il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

Il nuoto azzurro vola. Anche senza piscine Non sarà facile imporsi a Tokyo, ma il circolo virtuoso del nuoto azzurro fa ben sperare per ... le parole del presidente della FIN Paolo Barelli. Segnali di vitalità dagli atleti azzurri sono arrivati,...

Nuoto: Barelli, 'solo piscine 15 maggio? Come dire andare al mare ad agosto, sono preoccupato' Metro Nuoto: Barelli, ‘solo piscine 15 maggio? Come dire andare al mare ad agosto, sono preoccupato’ Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Aprire le piscine scoperte il 15 maggio? E’ come dire che ad agosto potete andare al mare a fare il bagno a Ostia. Io sono arrabbiato e molto preoccupato perchè si parla d ...

