Nudes racconta il revenge porn tra adolescenti

(Di sabato 17 aprile 2021)sarà disponibile su RaiPlay dal 20 aprile 2021 C’è qualcosa che accomuna glidi ogni epoca e luogo: la linea d’ombra, quel momento preciso in cui si cambia nell’intimo, da un giorno all’altro e per sempre. Questo concetto è alla base di, la nuova serie tv in 10 episodi, disponibile su RaiPlay dal 20 aprile, prodotta da Bim in collaborazione con Rai Fiction. Tratta dalla versione originale norvegese creata da Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer e Nina M. Barbosa Blad,è interprtata da Nicolas Maupas, Fotinì Peluso, Anna Agio e diretta da Laura Luchetti. La serie raccoglie le storie di tre teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online di loro immagini private, svelando le insidie dei social media. C’è chi pubblica e chi viene pubblicato, vittime e carnefici. ...