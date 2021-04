Novena alla Madonna dello Splendore per chiedere grazie – 5° giorno (Di sabato 17 aprile 2021) Maria predilige gli umili e non disprezza nessuna delle preghiere del nostro cuore: rivolgiamoci dunque a lei con fiducia. Si racconta che il 22 aprile 1557, la Madonna apparve su una collina al di fuori delle mura di Giulianova (TE), verso mezzogiorno, ad un contadino e poi a tutto il piccolo paese. L’acqua miracolosa del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 aprile 2021) Maria predilige gli umili e non disprezza nessuna delle preghiere del nostro cuore: rivolgiamoci dunque a lei con fiducia. Si racconta che il 22 aprile 1557, laapparve su una collina al di fuori delle mura di Giulianova (TE), verso mezzo, ad un contadino e poi a tutto il piccolo paese. L’acqua miracolosa del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Novena alla Cottolengo: per la preparazione alla festa del santo novena nelle case dei 4 continenti Da martedì 21 a mercoledì 29 aprile in tutte le "Piccole Case della Divina Provvidenza" presenti nel mondo si terrà la novena in preparazione alla solennità di san Giuseppe Benedetto Cottolengo che si festeggia il 30 aprile. Ogni giorno della novena alcuni membri della famiglia carismatica cottolenghina presenti in ...

Novena alla veggente di Lourdes: Santa Bernadette. Recita la supplica del 12 Aprile 2021 (6° Giorno) Papaboys 3.0 SS.Crocifisso, ogni giorno la novena in diretta TV MONREALE,17 aprile – Che lo svolgimento della processione del SS.Crocifisso fosse cosa impossibile era risaputo. Ancora troppo alti i numeri del contagio per sperare di vedere il “Patruzzu amurusu” pe ...

Novena a San Giorgio per sconfiggere il drago infernale Incomparabile San Giorgio, che, dopo avere con eloquenza tutta divina confusi coloro che male sentivano del Cristianesimo, li ...

