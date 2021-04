Non tutti lo sanno ma Vera Gemma ha un figlio. Chi è e le foto (mai viste) di Maximus Giuliano, 10 anni (Di sabato 17 aprile 2021) Attrice italiana, conosciuta soprattutto per essere la figlia di uno degli attori più conosciuti in ambito cinematografico, Giuliano Gemma. Vera Gemma è anche un personaggio televisivo; ha partecipato a Pechino Express, in coppia con la sua amica Asia Argento, e ora all’Isola dei Famosi 2021. Nata a Roma nel 1970 il 4 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro, è entrata a far parte del mondo della recitazione per la prima volta nel 1996, nel film cinematografico La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. “Il cinema l’ho trovato in casa, è un ambiente dove sono nata e cresciuta. Sin da piccolissima mi trovavo sui set e rimanevo spesso in disparte, osservavo tutto, attenta a non disturbare e inconsciamente o consciamente non so, ho coltivato quest’amore. Soprattutto grazie a mio padre”, aveva raccontato l’attrice in in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Attrice italiana, conosciuta soprattutto per essere la figlia di uno degli attori più conosciuti in ambito cinematografico,è anche un personaggio televisivo; ha partecipato a Pechino Express, in coppia con la sua amica Asia Argento, e ora all’Isola dei Famosi 2021. Nata a Roma nel 1970 il 4 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro, è entrata a far parte del mondo della recitazione per la prima volta nel 1996, nel film cinematografico La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. “Il cinema l’ho trovato in casa, è un ambiente dove sono nata e cresciuta. Sin da piccolissima mi trovavo sui set e rimanevo spesso in disparte, osservavo tutto, attenta a non disturbare e inconsciamente o consciamente non so, ho coltivato quest’amore. Soprattutto grazie a mio padre”, aveva raccontato l’attrice in in ...

Ultime Notizie dalla rete : Non tutti Draghi riapre l'Italia. Ecco tutte le novità dal 26 aprile Non è ancora chiaro, però, se si tratterà di un certificato che sarà rilasciato da Asl, Regione o un altro ente sanitario, visto che i territori al momento non sembrano tutti organizzati allo stesso ...

Nintendo - É giunta la fine per Labo? ... infatti, il sito ufficiale statunitense della casa di Kyoto ha eliminato tutti i riferimenti dal ... se ovviamente l'insider Emily Rogers, da sempre legata al mondo della grande N, non avesse ...

Padova, ripartono tremila locali. «Ma non tutti hanno il plateatico» Il Mattino di Padova L'addio al principe Filippo. Il programma della cerimonia 17 aprile 2021 Il principe Filippo è morto il 9 aprile all'età di 99 anni. Al termine di otto giorni di lutto le esequie si terranno il 17 aprile alla St George's Chapel, alle 16 ora italiana. Parteci ...

Carolyn Smith, dalla passione per la danza alla lotta contro il cancro al seno Carolyn Smith è uno degli ospiti di oggi di ItaliaSì! , il programma condotto da Marco Liorni. Una vita spesa per la sua grande ...

