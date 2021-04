No Tav, cavo acciaio su autostrada Frejus: traffico sospeso brevemente (Di sabato 17 aprile 2021) commenta Sull'autostrada del Frejus Torino - Bardonecchia, all'altezza del comune di Bruzolo (Torino), il traffico è stato momentaneamente sospeso quando un gruppo di persone che si sono staccate dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) commenta Sull'delTorino - Bardonecchia, all'altezza del comune di Bruzolo (Torino), ilè stato momentaneamentequando un gruppo di persone che si sono staccate dal ...

