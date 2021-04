NieR Replicant ver.1.22474487139…, il combattimento contro due pericoli boss al centro del nuovo video gameplay (Di sabato 17 aprile 2021) Mancano ormai pochi giorni all'arrivo di NieR Replicant ver.1.22474487139..., la versione rimasterizzata di NieR Replicant, prequel dell'apprezzato NieR: Automata, uscito esclusivamente in Giappone nel 2010 su PlayStation 3. L'avventura di NieR, giovane ragazzo alla ricerca di una cura per la malattia della sorella, partirà il prossimo 23 aprile su console PlayStation 4, Xbox One e su PC. Per ingannare l'attesa, il sito ufficiale PlayStation ha condiviso un nuovo video di gameplay, visibile in fondo alla notizia, nel quale vengono commentati i primi istanti di gioco, ovvero l'esplorazione di un antico santuario, il combattimento con i nemici Shades, l'incontro con il magico libro parlante, Grimoire ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 aprile 2021) Mancano ormai pochi giorni all'arrivo diver.1.22474487139..., la versione rimasterizzata di, prequel dell'apprezzato: Automata, uscito esclusivamente in Giappone nel 2010 su PlayStation 3. L'avventura di, giovane ragazzo alla ricerca di una cura per la malattia della sorella, partirà il prossimo 23 aprile su console PlayStation 4, Xbox One e su PC. Per ingannare l'attesa, il sito ufficiale PlayStation ha condiviso undi, visibile in fondo alla notizia, nel quale vengono commentati i primi istanti di gioco, ovvero l'esplorazione di un antico santuario, ilcon i nemici Shades, l'incon il magico libro parlante, Grimoire ...

