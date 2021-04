Nicola: “Siamo sulla strada giusta, i risultati sono una conseguenza” (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico granata, Davide Nicola, ha parlato così ai microfoni di Torino Channel per la conferenza stampa alal vigilia del match con la Roma: Come giudica il lavoro svolto in settimana?“Siamo sulla strada giusta, i risultati sono una conseguenza e non la causa. I ragazzi si dedicano a questo gioco-lavoro e sono i primi a pretendere il massimo da loro stessi. Stiamo cercando proprio questo ambiente, quello che volevamo”. Si parla tanto di metodo kaizen, l’asticella si alza.“E’ la filosofia che stiamo intraprendendo, il miglioramento continuo a piccoli passi. Se non continuassimo su questo, renderemmo poco merito alla mia citazione. Vogliamo migliorare e toglierci da questa situazione. Il vescovo di Pinerolo diceva che il mondo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico granata, Davide, ha parlato così ai microfoni di Torino Channel per la conferenza stampa alal vigilia del match con la Roma: Come giudica il lavoro svolto in settimana?“, iunae non la causa. I ragazzi si dedicano a questo gioco-lavoro ei primi a pretendere il massimo da loro stessi. Stiamo cercando proprio questo ambiente, quello che volevamo”. Si parla tanto di metodo kaizen, l’asticella si alza.“E’ la filosofia che stiamo intraprendendo, il miglioramento continuo a piccoli passi. Se non continuassimo su questo, renderemmo poco merito alla mia citazione. Vogliamo migliorare e toglierci da questa situazione. Il vescovo di Pinerolo diceva che il mondo ...

