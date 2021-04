New York Times elogia Mario Draghi: “La sua voce è sempre di più la voce di tutta l’Europa. Si rafforza il peso dell’Italia nell’Ue” (Di sabato 17 aprile 2021) Il New York Times, principale quotidiano statunitense, dedica oggi un lusinghiero commento al ruolo sinora svolto da Mario Draghi. Firmato dal responsabile della redazione romana, Jason Horowitz, l’articolo appare in prima pagina con titolo “Il nuovo leader che rafforza il ruolo dell’Italia in Europa”. Il New York Times ricorda come Draghi si pronto ad occupare un vuoto di potere a livello europeo destinato ad aprirsi con la prossima uscita di scena di Angela Merkel e forse, il prossimo anno, anche di Emmanuel Marcon. “Nel breve periodo passato a palazzo Chigi, Draghi ha sfruttato le sue relazioni e le sue competenze per muoversi nelle istituzioni europee e la sua reputazioni quasi messianica attribuisce all’Italia un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Il New, principale quotidiano statunitense, dedica oggi un lusinghiero commento al ruolo sinora svolto da. Firmato dal responsabile della redazione romana, Jason Horowitz, l’articolo appare in prima pagina con titolo “Il nuovo leader cheil ruoloin Europa”. Il Newricorda comesi pronto ad occupare un vuoto di potere a livello europeo destinato ad aprirsi con la prossima uscita di scena di Angela Merkel e forse, il prossimo anno, anche di Emmanuel Marcon. “Nel breve periodo passato a palazzo Chigi,ha sfruttato le sue relazioni e le sue competenze per muoversi nelle istituzioni europee e la sua reputazioni quasi messianica attribuisce all’Italia un ...

