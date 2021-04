“Nei supermercati ingressi liberi e nessuno segue le regole | rischiamo il contagio e tanti colleghi muoiono Per non perdere il posto i diritti vanno in secondo piano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) “A più di un anno dall’inizio della pandemia nel nostro negozio non viene misurata la temperatura all’ingresso e il contingentamento è saltato. Duesono in terapia intensiva per il Covid e io mi sento un pericolo per la mia famiglia ogni volta che torno a casa”. Paola Catapano lavora nel supermercato Carrefour di viale Ciamarra a Roma. La situazione che vive ogni giorno è quella di migliaia di addetti del settore: stress, paura del, liti continue con clienti e direttori dei negozi per il rispetto delle. Perché se durante il primo lockdown l’attenzione era alta e le norme anti Covid generalmente rispettate, qui la sensazione di ‘tutti’ che aveva preso il sopravvento in estate non è stata scalfita dalle nuove ondate. “Gli addetti alla sicurezza all’esterno dei negozi sono spariti da mesi e ...