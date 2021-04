Nasa | entro il 2024 la prima donna sulla luna | accordo da 2 | 8 miliardi con la Space X di Elon Musk

(Di sabato 17 aprile 2021) Laha scelto la statunitenseX per portare lae il prossimo uomo. L’agenzia spaziale ha infatti affidato all’azienda diil progetto da 2,8di dollari, destinato a portare il primo veicolo commerciale sul suolore. Il contratto è stato firmato nell’ambito del programma Artemis, che punta al ritornoper il. L’arrivo della, osserva la, è inteso come primo passo per lasciare alle spalle ogni tipo di discriminazione su sesso e colore della pelle. Il programma Artemis prevede che a portare quattro astronauti nell’orbita ...

