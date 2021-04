Napoli, spari da uno scooter: donna ferita (Di sabato 17 aprile 2021) Colpi d’arma da fuoco da uno scooter a Napoli. Una 25enne è stata ferita al piede. E’ successo intorno alle 17 in via Serino nel quartiere partenopeo di Barra. A chiamare i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, ora impegnati nelle indagini, è stato il personale sanitario dell’ospedale del Mare di Napoli, dove si sono presentati un 26enne e la fidanzata di un anno più giovane con una ferita d’arma da fuoco al piede. I due ragazzi hanno raccontato che poco prima, mentre passeggiavano insieme in via Serino, hanno sentito un trambusto e visto due persone in sella a uno scooter sparare in aria dei colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto al piede la donna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) Colpi d’arma da fuoco da uno. Una 25enne è stataal piede. E’ successo intorno alle 17 in via Serino nel quartiere partenopeo di Barra. A chiamare i carabinieri della compagniaPoggioreale, ora impegnati nelle indagini, è stato il personale sanitario dell’ospedale del Mare di, dove si sono presentati un 26enne e la fidanzata di un anno più giovane con unad’arma da fuoco al piede. I due ragazzi hanno raccontato che poco prima, mentre passeggiavano insieme in via Serino, hanno sentito un trambusto e visto due persone in sella a unosparare in aria dei colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto al piede la. L'articolo proviene da Italia Sera.

