Napoli | seduta mattutina in vista della sfida contro l’Inter | terapie per Ospina

seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castelvolturno in vista della sfida di domani sera contro l'Inter allo Stadio Maradona, valida per la 31esima giornata della Serie A 2020/2021. Gli azzurri hanno svolto l'allenamento sul campo 1 iniziando con una fase di riscaldamento su circuito e una serie di torelli, per poi proseguire con esercizi tecnici e tiri in porta. Ancora terapie per il portiere David Ospina.

