Napoli-Inter | la carica di Conte | “Nostro obiettivo i tre punti Critiche? Rispondo così” E su Koulibaly

(Di sabato 17 aprile 2021) Parola ad Antonio, Hakimi: “Tutto sul mio futuro nerazzurro. Scudetto? Vicini, ma restiamo concentrati”Il tecnico dell'si è espresso - nel corso della consueta conferenza stampa pre match - riguardo l'imminente impegno della compagine nerazzurra. Domenica sera, infatti, allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il big match tra ildi Rino Gattuso e l', sempre più capolista. Di seguito, le dichiarazioni del coach nerazzurro."Mancano ancora deiper arrivare a una meta molto ambiziosa, andiamo a giocarci la partita per ottenere come iluna vittoria. Poi vedremo quale sarà il risultato, non possiamo fare i ragionieri, per esperienza diventerebbe deleterio. Le? Ho capito che a prescindere sono io ...

, conferenza stampa Conte: che partita si aspetta contro il? ' E' una gara impegnativa, ho sempre messo iltra le prime 2 - 3 squadre in grado di competere per lo scudetto perché ...Ildi mister Gattuso è reduce da un ottimo periodo di forma con 22 punti conquistati nelle ultime dieci gare, dietro solo adcon 30 punti e Atalanta con 25. Ottimo score casalingo ...Antonio Cassano ha pronosticato la vittoria del Napoli contro l'Inter, ma Vieri non è d'accordo con l'ex campione barese."La squalifica di Lozano, nel match contro l'Inter,è di sicuro importante perché avrebbe potuto rappresentare un'alternativa in più per il Napoli, però c'è Politano che è un ex. Di solito gli ex gioca ...