Napoli-Inter, Gattuso pensa di nuovo ad Hysaj a sinistra. Demme titolare (Di sabato 17 aprile 2021) Napoli-Inter, Gattuso lancia Hysaj e Demme titolari In vista della sfida tra Napoli ed Inter in programma domani alle ore 20:45, Gattuso sembra ormai aver … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 aprile 2021)lanciatitolari In vista della sfida traedin programma domani alle ore 20:45,sembra ormai aver … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - Diabolik1908 : @cirodemeo A me andrebbe bene anche una sconfitta: Napoli in Champions Roma che vince Europa League e una tra Milan… - Andrea1975_ : RT @giovannibrenteg: Ieri sera su Sky mi sono imbattuto in Inter Napoli del 1 ottobre 2011. Prestazione mostruosa di Rocchi: giallo a Obi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter Napoli - Inter big match in Serie A Commenta per primo Big Match Focus - Napoli - Inter .

Cannavaro esce allo scoperto sul futuro a Napoli L'ex difensore risponde così Sul futuro si vedrà, il presente parla di Napoli - Inter partitissima di domenica Dalla Nazionale che vinse il Mondiale nel 2006 sono usciti 13 allenatori.

Napoli-Inter, Gattuso pensa di nuovo ad Hysaj a sinistra. Demme titolare In vista della sfida tra Napoli ed Inter in programma domani alle ore 20:45, Gattuso sembra ormai aver deciso la formazione titolare da schierare. In porta torna Meret, che sostituirà l’infortunato ...

CdS – Domenica decisiva: il quarto posto vale come uno scudetto L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle partite di questa domenica tra Atalanta e Juve e Napoli e inter. Infatti, come riportato dal quotidiano, potrebbe essere una giorna ...

Commenta per primo Big Match Focus -L'ex difensore risponde così Sul futuro si vedrà, il presente parla dipartitissima di domenica Dalla Nazionale che vinse il Mondiale nel 2006 sono usciti 13 allenatori.In vista della sfida tra Napoli ed Inter in programma domani alle ore 20:45, Gattuso sembra ormai aver deciso la formazione titolare da schierare. In porta torna Meret, che sostituirà l’infortunato ...L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle partite di questa domenica tra Atalanta e Juve e Napoli e inter. Infatti, come riportato dal quotidiano, potrebbe essere una giorna ...