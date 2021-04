Napoli | chiede di seguire dad senza video perché malata di leucemia | preside la richiama

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) “Forse non sono stato chiaro, la legge è uguale per tutti, chi non ha lachiamata accesa è assente e deve abbandonare la piattaforma. Io non posso sapere se lei attualmente si trova in un bar o realmente a casa”. A pronunciare queste parole sarebbe stato Gaetano Pesce, dirigente scolastico del liceo “Diaz” di Ottaviano, in provincia di. Un richiamo giustificato se non fosse che a riceverlo è stata una ragazza 17enne affetta daacuta che ha scelto di non attivare la telecamera per non mostrare il suo fisico colpito dalle cure che stava affrontando. Un intervento, quello del, che non è stato per nulla compreso dalla ragazza e dalla sua famiglia che il 9 marzo scorso, attraverso l’avvocato Maria Spina, hanno presentato un esposto al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e alla dirigente ...