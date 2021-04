Myanmar | nasce nuovo governo ombra per contrastare il golpe

(Di sabato 17 aprile 2021) In risposta all’ormai regime militare instauratosi in, è nato unformato da centinaia di politici dissidenti. Si chiamerà National Unity Government (NUG) e accoglierà numerosi nomi che si oppongono aldel primo febbraio. Obiettivo di questo esecutivo, denominato, è quello di andare contro i militari, in modo da tentare di

Avvenire

D'altra parte, al momento l'organizzazione del vertice del 24 aprile dei leader del Sud - Est asiatico, per discutere della crisi birmana, vede come rappresentante del Myanmar il generale Min Aung ... In Myanmar, alcuni parlamentari hanno formato un nuovo governo ombra, opposto al governo instauratosi dopo il Golpe del primo febbraio. L'esecutivo di unità nazionale è composto dai leader deposti dopo il golpe, compreso il capo di Stato Win Myin «È formato dal popolo e per il popolo, insieme prevarremo» ...