Musicultura 2021 | i napoletani Luk e il duo Brugnano volano in finale

Advertising

musicultura : RT @4quartiMagazine: Presentati i 16 finalisti di @musicultura 2021. - 4quartiMagazine : Presentati i 16 finalisti di @musicultura 2021. - CatelliRossella : Musicultura 2021, ufficializzati i 16 finalisti - Musica - ANSA - solospettacolo : Musicultura 2021, ufficializzati i 16 finalisti - marchenews24 : Musicultura 2021, ecco i nomi dei 16 finalisti della XXXII edizione -

Ultime Notizie dalla rete : Musicultura 2021

16/04/: i nomi dei 16 finalisti La salentina Francesca Romana Perrotta vola in finale Il 23 aprile concerto live al Teatro Persiani di Recanati in diretta su Rai Radio 1 e in video - ...Tutti autori dei loro brani, gli artisti finalisti disi esibiranno dal vivo in un concerto in anteprima nazionale in diretta su Rai Radio 1, la Radio ufficiale di, e sui ...Musicultura 2021: anche i napoletani Luk e il duo Brugnano tra i sedici finalisti del festival dedicato alla canzone popolare e d’autore.Gli artisti si esibiranno dal vivo in un concerto in anteprima nazionale in diretta su Rai Radio1 il prossimo 23 aprile ...