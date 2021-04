Moviola Cagliari Parma: l’episodio chiave del match (Di sabato 17 aprile 2021) l’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Cagliari Parma l’episodio chiave della Moviola del match tra Cagliari e Parma, valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Valeri l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021)delvalido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro ValeriDELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_intermagazine : Inter-Cagliari, gol Sanchez in fuorigioco: giusto annullare. La moviola - infoitsport : Inter-Cagliari, rivivi la MOVIOLA: gol annullato a Sanchez per corretto fuorigioco - Marce__72 : post partita di #Tuttoilcalciominutoxminuto su @Radio1Rai , una cosa vergognosa, si è parlato solo di inter con la… - INTER291103 : RT @internewsit: Moviola Inter-Cagliari: tutto buon sul gol di Darmian, grazie a un ex - - FcInterNewsit : Inter-Cagliari - Pairetto, qualche sbavatura ma nel complesso tutto liscio. Regolare il gol di Darmian -