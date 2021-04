MotoGP | qualifiche con giallo | cancellata la pole di Bagnaia Marquez torna subito forte | male Rossi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Finale connelledel Gran Premio del Portogallo di. Francescoaveva conquistato laposition, ma il suo tempo è stato cancellato perchè realizzato sotto bandiera gialla. E così laè andata a Fabio Quartararo su Yamaha, che ha preceduto di 89 millesimi Alex Rins su Suzuki e di 129 Johann Zarco su Ducati. “Per quanto mi riguarda non è una vera, so cheha fatto un tempo impossibile da pensare per me. La meritava lui”, le parole di Quartararo. Seconda fila per Jack Miller (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc(Honda), mentre dalla terza partiranno Aleix Espargaro (Aprilia), Luca Marini (Ducati) e Joan Mir (Suzuki). Altra qualifica ...