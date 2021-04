MotoGP | obiettivo zona punti per Valentino Rossi Così è dura andare avanti

(Di sabato 17 aprile 2021) Scrivere dista francamente diventando malinconico. Il Dottore è stato uno dei più grandi interpreti del Motomondiale, poiché in passato, oltre a mietere successi a raffica, ha saputo scrivere pagine indelebili di storia. Per esempio, il titolo iridato conquistato nel 2004 rimarrà per sempre una delle imprese più clamorose di ogni epoca. Diciassette anni fa, il fuoriclasse di Tavullia dimostrò che il pilota poteva contare ancora più del mezzo meccanico. Infatti all’epoca scelse di abbandonare la potenza egemone del circuito per legarsi a una Casa in piena crisi e ormai incapace di primeggiare da oltre un decennio. Appena arrivato alla corte dei tre diapason,ha consentito alla Yamaha di tornare a vincere e di ribaltare completamente i rapporti di forza con la storica rivale Honda, dalla quale era sovrastata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP obiettivo

I medici mi hanno detto che ogni giorno avrò sempre meno potenza nel braccio , ma faremo quello che possiamo e l'è quello di finire la gara e vedere cosa è possibile. T utto il dolore che ...GP Portimao Ducati 2021 - E' un Francesco Bagnaia con un mix di emozioni quello che ha ... In qualifica questa regola andrebbe rivista.' Dichiarazioni Francesco BagnaiaGP Portogallo ...Luca Marini scatterà dall’ottava casella nel Gran Premio del Portogallo, dopo essere passato direttamente al Q2 e aver disputato un’ottima qualifica. In gara però il pilota Esponsorama ritiene diffici ...MotoGP: VIDEO - "So che Pecco ha fatto un tempo che per me era impensabile. L'avrebbe meritata lui, ma alla fine è andata così e mi ritrovo in pole" ...